Уже которую неделю имя Анастасии Заворотнюк не сходит с обложек газет и первых строчек поисковиков. Ее болезнь комментируют врачи, друзья, посторонние люди, примкнувшие к ним гадалки и колдуны. Слава богу, сама актриса ничего этого не слышит и не видит – в ее палате нет ни телефона, ни телевизора. Продюсер Иосиф Пригожин возмущен происходящим. Корреспондент Дни.ру встретился с ним за кулисами светлого концерта по случаю юбилея Радио Вера.

Уже которую неделю имя Анастасии Заворотнюк не сходит с обложек газет и первых строчек поисковиков. Ее болезнь комментируют врачи, друзья, посторонние люди, примкнувшие к ним гадалки и колдуны. Слава богу, сама актриса ничего этого не слышит и не видит – в ее палате нет ни телефона, ни телевизора. Продюсер Иосиф Пригожин возмущен происходящим. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ним за кулисами светлого концерта по случаю юбилея "Радио Вера"."Это дикость сегодняшнего времени, когда человеку не дают спокойно лечиться, заниматься своим здоровьем, – уверен муж Валерии. – Мне кажется, устраивать подобные вакханалии вообще не этично"."Я лично стараюсь не касаться этой темы, – продолжает Пригожин. – Мне кажется, Настя – очень хороший человек и посылаю ей всевозможные флюиды, чтобы она скорее выздоровела".Подобный нездоровый интерес публики к смерти и болезни, по мнению продюсера, – издержки популярности. "Всегда к артистам будут заглядывать в замочную скважину, да и сегодня творчество стало лишь гарниром к частной жизни известного человека, жареной картошкой, – считает Пригожин. – Вот поэтому правильнее все рассказывать прессе самим – когда ты объяснил, то к тебе уже никто не пристает. Тот же Иосиф Кобзон прямо говорил о своем онкологическом заболевании, и никто за ним не следил, не устраивал телешоу".Напомним, Анастасия Заворотнюк и ее семья долгое время хранят молчание и не комментируют бесконечно тиражируемые СМИ слухи, сплетни, домыслы и кривотолки. Но концертный директор актрисы Стас Христов заверяет, что уже существует договоренность с одним из федеральных каналов об интервью. Как выяснили журналисты, несколько популярных ток-шоу устроили сражение за право увидеть у себя в студии "прекрасную няню" и предлагали ей за это около трех миллионов рублей.