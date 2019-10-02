Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл подали в суд на британский таблоид Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers . Сотрудники СМИ опубликовали личное письмо герцогини.

Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл подали в суд на британский таблоидMail on Sundayи его издателя Associated Newspapers. Сотрудники СМИ опубликовали личное письмо герцогини.Герцог Сассекский рассказал, что его жена стала жертвой изданий, разжигающих ненависть к частным лицам, но не думающих о последствиях. Теперь же мужчина не намерен оставлять все как есть. Тем более, что за последний год, когда родился юный принц Арчи, нападки на молодых родителей только увеличились."Людям дорого стоит эта безжалостная пропаганда, особенно когда это ложь излые домыслы...," – слова принца Гарри телеканал "Царьград", -... и хотя мы продолжаем делать вид, что ничего не происходит– многие из вас могут это понять, – я не могу описать, насколько этобольно".Кроме того, мужчина не забыл упомянуть о своей матери Леди Ди. Женщина скрывалась от нападок журналистов в Париже, когда произошла страшная авария. Со времени трагедии прошло уже более 20 лет, однако эта рана в душе принца все еще не затянулась, телеканал "360"."Самый глубокий страх – это повторение той давней истории. Потерял мать итеперь вижу, как моя жена становится жертвой тех же могущественных сил," – дополнил представитель королевской семьи.Герцог Сассекский также отметил, что письмо Меган Маркл было отредактировано сотрудниками редакции. Он связал это с тем, что таким образом пресса пыталась повлиять на восприятие читателей.