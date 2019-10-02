Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать на 100 тысяч рублей теперь уже бывшего наставника московского Спартака Олега Кононова, не пришедшего на пресс-конференцию после последнего домашнего матча красно-белых с Оренбургом.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать на 100 тысяч рублей теперь уже бывшего наставника московского "Спартака" Олега Кононова, не пришедшего на пресс-конференцию после последнего домашнего матча красно-белых с "Оренбургом"."За флеш-интервью – 50 тысяч рублей штрафа лично тренеру, и за пропуск пресс-конференции – 50 тысяч. Итого Кононов оштрафован на 100 тысяч", – цитирует главу КДК Артура Григорьянца РИА Новости.Напомним, что 29 сентября "Спартак" дома уступил "Оренбургу" со счетом 1:2. После матча руководство красно-белых отправило Кононова в отставку.