В Алтайском крае фура после столкновения с легковушкой врезалась в двухэтажное здание и загорелась. В результате ДТП погибли два человека, находившиеся в салоне Toyota Raum.

В Алтайском крае фура после столкновения с легковушкой врезалась в двухэтажное здание и загорелась. В результате ДТП погибли два человека, находившиеся в салоне Toyota Raum.Авария произошла около 14:00 2 октября в Тальменском районе. На 152-м километре Чуйского тракта большегруз выехал на встречную полосу и на скорости протаранил легковушку. После этого тяжелая машина вылетела с дороги, протаранила здание заброшенного автосервиса и загорелась. Пламя перебросилось на строение, площадь пожара составила около 150 квадратных метров.Жертвами ДТП стали водитель и пассажир Toyota — шансов выжить у них не было. Травмы получил и водитель большегруза, его доставили в больницу.