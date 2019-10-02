Где построить храм в Екатеринбурге, будут выбирать горожане 13 октября. Трансляцию голосования планируют вести онлайн, сообщает ГТРК Урал.

Где построить храм в Екатеринбурге, будут выбирать горожане 13 октября. Трансляцию голосования планируют вести онлайн, сообщает ГТРК "Урал".Как рассказали в Избиркоме Екатеринбурга, сейчас идет монтаж оборудования для видеонаблюдения на участках. Посмотреть, как идет голование, можно будет на официальном портале Екатеринбурга.Опрос о том, на каком месте в городе появится храм святой Екатерины, будет проводиться в присутствии специальных наблюдателей — приглашенных представителей общественных объединений и некоммерческих организаций. Каждая из них имеет право выбрать свое доверенное лицо. Всех жителей приглашают прийти с паспортом для внесения в единый список голосующих.Отличаться от настоящих выборов голосование будет разрешением агитировать даже в день опроса. По слова председателя Избиркома Вадима Антошина, запрещена агитация только в самих пунктах голосования.