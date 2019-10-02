В Судьбе человека – продолжение разговора с народным дальнобойщиком Владимиром Гостюхиным, который в знаменитом сериале играл вместе с Владиславом Галкиным. Гостюхин вспоминает, что Галкин во время съемок часто делился с ним своими переживаниями, и он понимал одиночество и боль Влада.

В "Судьбе человека" – продолжение разговора с "народным дальнобойщиком" Владимиром Гостюхиным, который в знаменитом сериале играл вместе с Владиславом Галкиным. Гостюхин вспоминает, что Галкин во время съемок часто делился с ним своими переживаниями, и он понимал одиночество и боль Влада, поскольку и сам это переживал не раз.В прошлой программе Гостюхин рассказывал о том, как дважды стоял на грани жизни и смерти из-за очень сильных разочарований в жизни. Во второй части беседы актер вспоминает, как после долгих лет профессиональной не востребованности, когда надо было кормить семью, а в театр после ГИТИСа удалось устроиться лишь мебельщиком, ему помог случай.В Театре Советской армии, где тогда трудился на рабочей должности Гостюхин, заболел актер, занятый в спектакле "Неизвестный солдат". Получив предложение заменить его, Владимир всего за две репетиции отлично справился с поставленной задачей, и тут на спектакль с его участием пришла второй режиссер фильма "Хождение по мукам" Светлана Климова.Она как раз искала актера для сериала и обратила внимание на Гостюхина. Его пригласили на пробы и утвердили на роль Алексея Красильникова, которую он исполнил просто блестяще. Успех был такой, что после выхода на экраны "Хождения по мукам" на Владимира посыпались предложения новых ролей.Не сразу сложилась и семейная жизнь актера – он сходился с разными женщинами, и расходился с ними, будучи уверен, что "не способен создать семью".В 50, когда он был женат уже в третий раз, супруга его предала. Актер оставил все ей и дочери и начал жизнь с нуля.Однако и в этой сфере жизни Гостюхин, наконец, нашел счастье. С актрисой Аллой Пролич они месте они уже 20 лет.Как актер узнал о том, что у него есть внебрачная дочь? Почему называет предательством поведение третьей жены? Действительно ли на съемках "Восхождения" едва не сошел с ума? И в чем видит успех сериала "Дальнобойщики"?Об этом — в продолжении разговора Бориса Корчевникова с Владимиром Гостюхиным в программе "Судьба человека".