Телеведущая ошарашила поклонников провокационным фото в Инстаграм. Лариса Гузеева спровоцировала своим постом бурное обсуждение.
Телеведущая ошарашила поклонников провокационным фото в Инстаграм. Лариса Гузеева спровоцировала своим постом бурное обсуждение.
60-летняя актриса и ведущая заявила о постоянной
критике в свой адрес. Лариса Гузеева предложила недоброжелателям
высказаться по поводу нового смешного кадра с ней со съемочной
площадки.
Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале предстала с красиво
уложенными волосами, ярким макияжем и красивом
платье цвета молочного шоколада. При этом Лариса Гузеева нагнулась
перед коллегой, чтобы
ему было удобнее подготовить ее к работе.
"Я столько гадостей
и критики слышу в свой адрес. Предлагаю разгуляться под этой
фотографией. Не стесняйтесь! Красивый здесь парень, который
вешает звук и украшения, – их не трогайте", —
подписала кадр Лариса Гузеева. Поклонники живот отреагировали на пост
телеведущей.
"Ларисочка, вам просто завидуют! Все так хотят как вы, но не
все могут", "Вы классная!", "Лучшая!!!", "Нет слов, вы прекрасна",
– поддержали звезду пользователи соцсети. Большинство по достоинству
оценили чувство юмора , а также отметили ее красоту и сексуальность.
Напомним,
недавно теледива оказалась в центре другого скандала. Ее заподозрили в романе с
известным артистом Эвклидом Кюрдзидисом. Примечательно, что подогрела слухи о близких отношениях с актером. Она разместила совместную
фотографию в Инстаграм с неоднозначной подписью.