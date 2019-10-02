Телеведущая ошарашила поклонников провокационным фото в Инстаграм. Лариса Гузеева спровоцировала своим постом бурное обсуждение.

Телеведущая ошарашила поклонников провокационным фото в Инстаграм. Лариса Гузеева спровоцировала своим постом бурное обсуждение.60-летняя актриса и ведущая заявила о постояннойкритике в свой адрес. Лариса Гузеева предложила недоброжелателямвысказаться по поводу нового смешного кадра с ней со съемочнойплощадки.Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале предстала с красивоуложенными волосами, ярким макияжем и красивомплатье цвета молочного шоколада. При этом Лариса Гузеева нагнуласьперед коллегой, чтобыему было удобнее подготовить ее к работе."Я столько гадостейи критики слышу в свой адрес. Предлагаю разгуляться под этойфотографией. Не стесняйтесь! Красивый здесь парень, которыйвешает звук и украшения, – их не трогайте", —подписала кадр Лариса Гузеева. Поклонники живот отреагировали на посттелеведущей."Ларисочка, вам просто завидуют! Все так хотят как вы, но невсе могут", "Вы классная!", "Лучшая!!!", "Нет слов, вы прекрасна",– поддержали звезду пользователи соцсети. Большинство по достоинствуоценили чувство юмора , а также отметили ее красоту и сексуальность.Напомним,недавно теледива оказалась в центре другого скандала. Ее заподозрили в романе сизвестным артистом Эвклидом Кюрдзидисом. Примечательно, что подогрела слухи о близких отношениях с актером. Она разместила совместнуюфотографию в Инстаграм с неоднозначной подписью.