Американский университет Монмут провел телефонный соцопрос, в результате которого выяснилось, что 52 процента американцев все еще не поддерживают процедуру импичмента Трампа.

Американский университет Монмут провел телефонный соцопрос, в результате которого выяснилось, что 52 процента американцев все еще не поддерживают процедуру импичмента Трампа. При этом 44 процента граждан США выступают за импичмент, ранее объявленный в палате представителей.При этом месяц назад на стороне Трампа было 59 процентов населения, а за импичмент высказывались 35 процентов.Палата представителей обвиняет Трампа в том, что он просит помощи другой страны для вмешательства в выборы, пытаясь дискредитировать бывшего вице-президента Джо Байдена – своего политического противника. Президент отрицает обвинения, передает РИА Новости.