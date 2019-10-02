В Иране, как и в большинстве других стран, телевидение ведет трансляции с чемпионат мира по легкой атлетике, который проходит в столице катара Дохе. Однако во время состязаний женщин редакторы располагают на картинке множественные купюры, зарисовывая открытые части тела бегуний.

В Иране, как и в большинстве других стран, телевидение ведет трансляции с чемпионат мира по легкой атлетике, который проходит в столице катара Дохе. Однако во время состязаний женщин редакторы располагают на картинке множественные купюры, зарисовывая открытые части тела бегуний.Это связано с религиозной традицией государства, где после исламской революции 1979 года были введены многочисленные ограничения как на просмотр спортивных состязаний, где спортсмены выступают в легкой одежде, так и на участие в подобных стартах женщин с незакрытыми частями тела.Видео, копирующее иранскую трансляцию легкой атлетики разместил в своем аккаунте социальной сети Twitter итальянский экономист и журналист Мануэль Адорни, сообщает Russia Today. Как уже сообщали 33Live.RuRu, ранее прошла информация, что иранским женщинам впервые за многие годы разрешено смотреть футбольные матчи с участием мужчин, одетых в футболки и трусы.Televisión iraní: censura en transmisión de atletismo femenino. En algunas partes del mundo es donde deberían darse las verdaderas batallas por la libertad. pic.twitter.com/cGl4HNxjSH— Manuel Adorni (@madorni) 1 октября 2019 г.