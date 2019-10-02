Подписанием формулы Штайнмайера президент Украины Владимир Зеленский пытается выбить кредиты и прочие экономические бонусы у Запада. Выполнять изложенные в документе условия в Киеве вряд ли собираются.

Подписанием "формулы Штайнмайера" президент Украины Владимир Зеленский пытается выбить кредиты и прочие экономические бонусы у Запада. Выполнять изложенные в документе условия в Киеве вряд ли собираются.На подписание "формулы" Владимира Зеленский пошел вскоре после встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, заметил политолог Семен Уралов. По его мнению, Киев надеется обхитрить Россию и уйти от выполнения минских соглашений, на которых настаивает Москва.Сейчас украинской власти нужно около семи миллиардов кредитов и не слишком дорогой газ, поэтому Зеленский готов соглашаться на что угодно, отметил эксперт. В ближайшие полгода-год Киев будет демонстрировать, что готов к компромиссам, полагает Уралов.По его мнению, Россия будет настаивать на реализации "формулы Штайнмайера", что будет повышать напряженность в украинском обществе, где далеко не все согласны на компромиссы с Москвой. Параллельно будет пытаться договориться с Кремлем по вопросам энергетики, полагает эксперт."Высоковероятно снятие части санкций и запуск прямого авиасообщения. По окончании процесса монополизации власти Киев будет снова пытаться сорвать процесс под разными предлогами", – прогнозирует аналитик.Накануне представители Киева на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске согласовали так называемую . Документ подразумевает предоставление Донбассу временного особого статуса, проведение местных выборов, а затем законодательное закрепление специального положения региона на постоянной основе.