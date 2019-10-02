Знаменитую модель Кайли Дженнер раскритиковали за платье, в котором знаменитость появилась на свадьбе у друзей.

Знаменитую модель Кайли Дженнер раскритиковали за платье, в котором знаменитость появилась на свадьбе у друзей.Девушка приехала на торжество по случаю женитьбы известного певца Джастина Бибера и Хейли Болдуин. Отмечается, что событие состоялось в Калифорнии. Пара расписалась еще в прошлом году, однако отпраздновать знаменательное событие решились совсем недавно – в понедельник, 30 сентября.Для вечеринки молодой семьи Кайли Дженнер выбрала асимметричное платье из золотой ткани. Сестра Ким Кардашьян появилась в привычном для нее пикантном образе – с глубоким декольте и с разрезом на юбке, позволяющим продемонстрировать стройные ноги.Кроме того, модель не позволила себе обойтись и без примечательных дополнений. В качестве аксессуара девушка выбрала для себя небольшой клатч в виде бабочки, усыпанной стразами. Уши модель украсила массивными золотыми серьгами, а на на ноги предпочла надеть такие же золотистые босоножки на высокой шпильке.Стоит признать, что девушка действительно сияла в этот знаменательный вечер, как золотой слиток, однако поклонники раскритиковали яркий образ. Многие отметили, что со стороны Дженнер было невежливо явиться на свадьбу в столь вычурном наряде, а другие обозвали золотую ткань фольгой."Выглядит, как фольга (Здесь и далее перевод – прим.ред.)", "Когда золотая фольга заставляет выглядеть тебя богато", "Хочу платье как у Кайли Дженнер! – Вот вам три метра фольги – Ни слова больше!(Орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.)","Почему ты оделась так вычурно на чужую свадьбу?," – написали пользователи социальной сети.