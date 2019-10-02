В Калининграде следователи задержали местного жителя по подозрению в убийстве его приятеля, разговаривавшего во сне. 19 сентября во дворе дома мужчина в компании сожительницы и двух приятелей распивал спиртное​​​.

В Калининграде следователи задержали местного жителя по подозрению в убийстве его приятеля, разговаривавшего во сне, передает РИА Новости.19 сентября во дворе дома мужчина в компании сожительницы и двух приятелей распивал спиртное​​​. В конце вечера все отправились в дом спать. 50-летний мужчина начал бормотать во сне, это раздражало подозреваемого, и тот ударил потерпевшего раскладным ножом в шею, после чего снова лег спать.Обнаружив утром приятеля без признаков жизни, подозреваемый спрятал его тело в колодец во дворе дома, закидав сверху старой одеждой.Предположительно, сожительница и еще один участник застолья помогали подозреваемому прятать тело. Следователи обнаружили жертву спустя 10 дней.После задержания 35-летний подозреваемый признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.