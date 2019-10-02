Подразделение пограничников, которое базируется в Камчатском крае, получило два патрульных корабля Камчатка и Забайкалье. Это первые суда за 30 лет.

Подразделение пограничников, которое базируется в Камчатском крае, получило два патрульных корабля "Камчатка" и "Забайкалье". Это первые суда за 30 лет, сообщает агентство ТАСС.В торжественной церемонии принял участие губернатор региона Владимир Илюхин. Он вручил командирам флаги Камчатского края."Камчатка" и "Забайкалье" относятся к патрульным кораблям проекта 22120. По данным из открытых источников, это небольшие суда: длина — 70 метров, ширина – 10 метров, водоизмещение около 1 тысячи тонн.Несмотря на скромные размеры, эти корабли способны ломать лед толщиной более полуметра. Также у них есть вертолетная площадка, что существенно увеличивает площадь патрулирования и помогает преследовать нарушителей.