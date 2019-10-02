Телеведущая и продюсер Тина Канделаки дала откровенное интервью на радио. Ее спросили об отношениях с известным футболистом Артемом Милевским.

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки дала откровенное интервью на радио. Ее спросили об отношениях с известным футболистом Артемом Милевским.Поводом для столь необычного разговора стали слова знаменитого спортсмена: нападающий заявлял, что у него был секс с Канделаки. Телеведущая внесла некоторую ясность.Она призналась, что у нее было много увлечений и в России, и в Грузии. "И не забывайте, что я вообще-то второй раз замужем. И из тех 10 лет, что мы с Василием вместе, мы официально женаты три года", – подчеркнула Канделаки в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Продюсер добавила, что отношения с мужем не всегда были стабильные: они даже иногда расходились.Сложившаяся ситуация вызывает у телеведущей улыбку. "Оказывается, есть еще мужчины, для которых самое яркое воспоминание в жизни – это встреча со мной, и они хотят про это рассказывать", – искренне удивилась Канделаки"Я живая женщина. Не вижу никакой проблемы в том, что у меня были разные отношения на протяжении 43 лет", – поставила она точку в разговорах о сексе с футболистом.Напомним, что нападающий клуба "Динамо-Брест" . "Да. Но это было давно, после чемпионата мира еще", – отметил он в одном из интервью.