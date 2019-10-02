В Прямом эфире на киргизском языке извинился перед гражданами Киргизии Андрей Малахов. Древняя мудрость киргизского народа гласит: умей слушать и будь услышан, - подчеркнул телеведущий.

В "Прямом эфире" на киргизском языке извинился перед гражданами Киргизии Андрей Малахов. "Древняя мудрость киргизского народа гласит: умей слушать и будь услышан", — подчеркнул телеведущий.Малахов выразил сожаление в связи с тем, что его слова в программе про аварию на Фрунзенской набережной в Москве, в которой погиб Александр Маругов, были неправильно поняты и могли кого-то ненароком задеть. В студии "Прямого эфира" прозвучала версия, что ДТП 8 июля 2019 года с участием 22-летнего таксиста Исламбека Акбарова и мотоциклиста Маругова могло носить заказной характер."От имени всей редакции программы "Прямой эфир" и от себя лично я хочу выразить свои самые искренние сожаления. Нашу программу смотрят во всем мире, и мы одинаково любим и уважаем всех наших зрителей независимо от их страны и национальности. Кечирип коюнуздар! Прошу прощения!""Легко обидеть человека, но трудно с этим жить. Еще хуже, если оскорбляешь целый народ", — прокомментировали эти предположения в российском посольстве в Бишкеке.В российском МИД 27 сентября подчеркнули, что точка зрения Малахова – это мнение журналиста и его личный взгляд на ситуацию.Таксист Исламбек Акбаров после ДТП был арестован на два месяца по решению Таганского райсуда Москвы. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое вызвало аварию и повлекло по его неосторожности смерть человека.