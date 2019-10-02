В Китае мужчина ради подарочных денег, которые собирался вложить в свой бизнес, решил устроить фиктивную свадьбу. Для этого он через агентство по прокату друзей нанял девушку, которая должна была изображать невесту перед гостями. После свадьбы муж пропал, не заплатив жене положенный гонорар.

Мужчина из китайской провинции Гуйчжоу ради подарочных денег, которые собирался вложить в свой бизнес, решил устроить фиктивную свадьбу. Для этого он через агентство по "прокату друзей" нанял девушку по имени Сяо Ли, которая должна была изображать невесту перед его родственниками и гостями.За шесть дней, на которые "жених" нанял себе "невесту", он должен был заплатить девушке, причем, каждый день стоил 521 юань (около 4,7 тысячи рублей). Кроме того, ей оплачивались трансфер, еда и проживание.Сяо Ли честно изображала невесту весь положенный срок. Свадьбу сыграли, гости в качестве подарков преподнесли "молодоженам" около 60 тысяч юаней (чуть меньше 500 тысяч рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Однако после завершения свадьбы и послесвадебного турне "муж" пропал со связи, не заплатив арендованной "жене" положенный гонорар.Сяо Ли обратилась к юристам, но они разочаровали ее, обратив внимание на то, что письменного контракта с нанявшем ее мужчиной не было, а значит, шансы получить положенный гонорар весьма сомнительны.