Из машины он украл мобильный телефон

Житель Кольчугинского района предстанет перед судом за то, что избил, а затем сжег труп своего знакомого.По информации следствия, 2 ноября 2018 года обвиняемый вместе со знакомым катался на машине. В какой-то момент между ними возникла словесная перепалка, как 34-летний мужчина позднее рассказал, приятель мешал ему вести машину. За это он сильно ударил его в шею, от чего тот потерял сознание.Не придав этому значения, обвиняемый дальше катался городу, думая, что товарищ спит. Вечером, поняв, что тело не дышит, мужчина отвез его в лес, облил бензином и поджег. В машине он нашел телефон убитого и забрал себе.Позднее эксперты подтвердили, что смерть погибшего наступила именно от удара в шею. Обвиняемого задержали в марте 2019 до выяснения всех обстоятельств дела. Уголовное дело направлено в суд.