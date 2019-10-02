Фигурант, лишенный права управления транспортными средствами, воспользовался поддельным документом.

В конце сентября экипажем ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» на одном из стационарных постов был остановлен автомобиль «ВАЗ-2114» под управлением 40-летнего жителя соседнего региона.В ходе проверки документов предъявленное мужчиной водительское удостоверение вызвало у полицейских сомнение в подлинности. Документ был изъят и направлен на экспертизу, по результатам которой признан поддельным.Установлено, что ранее автолюбитель был лишен права управления транспортными средствами, однако от вождения не отказался. Фигурант приобрел поддельный документ через интернет, планируя пользоваться им в период запрета.Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа).Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.