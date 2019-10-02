В Кремле не подтвердили сообщения СМИ об отставке директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

В Кремле не подтвердили сообщения СМИ об отставке директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко."Указа не было, он не публиковался", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать ситуацию.Ранее заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала журналистам, что Геннадий Корниенко покинул свой пост в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе. 30 сентября ему исполнилось 65 лет. Федеральную службу исполнения наказаний он возглавлял с 2012 года.