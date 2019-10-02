Не секрет, что различные аферисты зарабатывают на болезни артистки миллионы. Рак у Заворотнюк притягивает к себе интерес тех, кто ищет свою выгоду.

Не секрет, что различные аферисты зарабатываютна болезни артистки миллионы. Рак у Заворотнюк притягивает к себе интерес тех,кто ищет свою выгоду.Подтвержденныхданных о здоровье звезды сериала "Моя прекрасная няня" нет, но слухи множатся скаждым днем. Вскоре после появления первых новостей о болезни Анастасии Заворотнюкв Сети начали появляться аккаунты, предлагающие посмотреть фото и видео сбольной знаменитостью, но лишь при условии подписки.Схема такова:среднестатистический пользователь, не найдя того, что искал, забываетотписаться, в результате чего у страниц появляются тысячи "фолловеров". Послеэтого создатель аккаунта меняет его название и продает за большие деньги,сообщает "Экономика сегодня".Администраторстраниц российских представителей шоу-бизнеса в соцсетях, назвавшийся Иваном,оценивает стоимость некоторых подобных фейков в сто тысяч рублей. Он заявил,что в удачном для мошенников случае они могут зарабатывать миллион рублей внеделю на фальшивых "новостях" о раке у Заворотнюк.Второйкатегорией аферистов, получающим доход в связи с болезнью актрисы, являютсявсевозможные "экстрасенсы". Они ставятимя знаменитости в хештеги, чтобы их реклама была видна при поиске.Судя по всему,семья и ее официальные представители сейчасне могут наказать подлецов по закону и прекратить эксплуатирование ее имени вдни ее тяжелой болезни.Как писали "Дни.ру",ранее концертный директор Стас Христов пообещал, что актрисы все же даст интервьюна телевидении, но затруднился назвать точную дату появления звезды вэфире.