Не секрет, что различные аферисты зарабатывают
на болезни артистки миллионы. Рак у Заворотнюк притягивает к себе интерес тех,
кто ищет свою выгоду.
Не секрет, что различные аферисты зарабатывают
на болезни артистки миллионы. Рак у Заворотнюк притягивает к себе интерес тех,
кто ищет свою выгоду.
Подтвержденных
данных о здоровье звезды сериала "Моя прекрасная няня" нет, но слухи множатся с
каждым днем. Вскоре после появления первых новостей о болезни Анастасии Заворотнюк
в Сети начали появляться аккаунты, предлагающие посмотреть фото и видео с
больной знаменитостью, но лишь при условии подписки.
Схема такова:
среднестатистический пользователь, не найдя того, что искал, забывает
отписаться, в результате чего у страниц появляются тысячи "фолловеров". После
этого создатель аккаунта меняет его название и продает за большие деньги,
сообщает "Экономика сегодня".
Администратор
страниц российских представителей шоу-бизнеса в соцсетях, назвавшийся Иваном,
оценивает стоимость некоторых подобных фейков в сто тысяч рублей. Он заявил,
что в удачном для мошенников случае они могут зарабатывать миллион рублей в
неделю на фальшивых "новостях" о раке у Заворотнюк.
Второй
категорией аферистов, получающим доход в связи с болезнью актрисы, являются
всевозможные "экстрасенсы". Они ставят
имя знаменитости в хештеги, чтобы их реклама была видна при поиске.
Судя по всему,
семья и ее официальные представители сейчас
не могут наказать подлецов по закону и прекратить эксплуатирование ее имени в
дни ее тяжелой болезни.
Как писали "Дни.ру",
ранее концертный директор Стас Христов пообещал, что актрисы все же даст интервью
на телевидении, но затруднился назвать точную дату появления звезды в
эфире.