Во вторник стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В одной из двух стартовых встреч лидер Восточной конференции Автомобилист прервал свою неудачную серию из четырех поражений, обыграв ярославский Локомотив.

Во вторник стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В одной из двух стартовых встреч лидер Восточной конференции "Автомобилист" прервал свою неудачную серию из четырех поражений, обыграв ярославский "Локомотив".Подопечные Андрей Мартемьянова сделали задел в две шайбы в первом периоде после голов Ивана Вишневского и Дэна Секстона. Во втором игровом отрезке ярославцы сократили отставание благодаря шайбе Николая Коваленко, но в заключительном периоде хоккеисты "Автомобилиста" дожали "Локо" усилиями Найджела Доуса и Алексея Василевского. Как итог, 4:1 – клуб из Екатеринбурга смог сохранить первую строчку Востока, набрав 19 очков.В еще одной встрече Восточной конференции уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над нижегородским "Торпедо" с еще более крупным результатом. Встреча, проходившая в столице Башкортостана, завершилась со счетом 5:1 в пользу "зеленых". Авторами голов у "Салавата" стали Линус Умарк, Теэму Хартикайнен, Данил Алалыкин, а Филип Ларсен оформил дубль. У "Торпедо" единственную шайбу оформил Павел Варфоломеев.Уфимцы поднялись на четвертую строчку Востока, набрав 15 очков.