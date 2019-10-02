В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги двумя матчами завершился игровой день. В Москве ЦСКА разгромил Спартак 9:3. Минское Динамо в дополнительном периоде переиграла Сочи 2:1.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги двумя матчами завершился игровой день. В Москве ЦСКА разгромил "Спартак" 9:3. Минское "Динамо" в дополнительном периоде переиграла "Сочи" 2:1.Победитель Кубка Гагарина ЦСКА разгромил "Спартак" с преимуществом в шесть шайб. У армейцев три шайбы забросил Кирилл Капризов, дважды отличился Михаил Григоренко, по одной шайбе записали на свой счет Линден Вэй, Сергей Калинин, Константин Окулов и Иржи Секеч. У "Спартака" голы на свой счет записали Дмитрий Вишневский, Андрей Гончаров и Мартиньш Карсумс. "Спартак" не может обыграть армейцев в 14 встречах подряд. ЦСКА набрал 21 очко и занимает третье место в Западной конференции. У "Спартака" 13 очков и 6 позиция.Минское "Динамо" и "Сочи" завершили основное время вничью 1:1. У хозяев шайбу забросил Тему Пулкинен, у гостей Сергей Шмелев. В овертайме Артур Демков принес победу минчанам. Сочинцы проиграли в четвертый раз подряд. "Динамо" с 13 очками расположилось на 7 позиции в Западной конференции. "Сочи" набрал11 очков и занимает 9 место на Западе.