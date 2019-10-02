Российская футбольная премьер-лига определила лауреатов очередного месяца чемпионата страны в высшем дивизионе. Лучшим игроком назван польский полузащитник Локомотива Гжегож Крыховяк, а обладателем приза За самый красивый гол – эквадорец из Сочи Кристиан Нобоа.

Российская футбольная премьер-лига определила лауреатов очередного месяца чемпионата страны в высшем дивизионе. Лучшим игроком назван польский полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк, а обладателем приза "За самый красивый гол" – эквадорец из "Сочи" Кристиан Нобоа.Крыховяк, который в составе своего клуба забил 2 гола и сделал результативный пас, спорил за титул игрока сентября с московским армейцами хорватом Николой Влашичем и исландцем Хердюром Магнуссоном, Артемом Дзюбой ("Зенит") и Александром Беленовым ("Уфа").По традиции лучшего игрока месяца выбирают болельщики футбола и эксперты российской премьер-лиги. В июле это звание завоевал форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев, а в августе – игрок сборной России и ЦСКА Марио Фернандес.Также определен авто лучшего гола первого месяца осени: им стал футболист "Сочи" Кристиан Нобоа, который в матче 11-го тура чемпионата России забил очень красивый мяч в ворота грозненского "Ахмата" (общий счет – 2:0).