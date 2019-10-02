В сети появилось видео, как в поселке Мелехово Ковровского района лихач по обочине объезжает искусственную неровность

Напомним, "лежачие полицейские " появились на дороге после страшной аварии, в которой погибли два подростка. 23-хлетний водитель на внедорожнике около восьми вечера в нарушении всех правил дорожного движения сбил мальчика и девочку на пешеходном переходе. Сейчас он под стражей. Ведется следствие. Эта трагедия вызвала большой резонанс. Жители поселка потребовали сделать дорогу более безопасной. Лежачие полицейские, по логике, должны заставить водителей снижать скорость. Но, видно, что не все думают о других участниках движения. В комментариях к видео, большинство пользователей осуждает лихача. Но есть и такие, кто не видит в нарушении правил ничего страшного.