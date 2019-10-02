В Стамбуле прошел матч второго тура Лиги чемпионов в группе А. Галатасарай принимал чемпиона Франции Пари Сен-Жермен и уступил с результатом 0:1.

В Стамбуле прошел матч второго тура Лиги чемпионов в группе А. "Галатасарай" принимал чемпиона Франции "Пари Сен-Жермен" и уступил с результатом 0:1.Судьбу встречи решил гол новичка парижан Мауро Икарди. На 53 минуте пришедший из "Интера" аргентинец откликнулся на передачу Анхеля Ди Марии, и поразил ворота хозяев. Мог увеличить счет вернувшийся в строй Килиан Мбаппе, но гол Икарди остался единственным."Пари Сен-Жермен" выиграл вторую встречу и набрал 6 очков. Парижане лидируют в группе А. Два очка у "Брюгге", по одному у "Реала" и "Галатасарая".