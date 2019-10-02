В колхозе упадок, животным жрать нечего. Вот они и собрались уйти в другой колхоз. Первыми решили уйти коровы, зовут всех с собой. Утки, свиньи в сомнениях думают, а Шарик лежит в бутке и на всех смотрит..
Коровы : -Шарик пойдем с нами, там хорошо,а здесь сдохнешь сголоду
Шарик: -Нет, у меня здесь перспектива!!!
Коровы ушли, решили уйти свиньи
Свиньи: -Шарик пойдем с нами, посмотри колхозу @издец..
Шарик: -Нет! У меня здесь перспектива!!!
Коровы и свиньи ушли, а утки спрашивают
Утки: -Шарик какие у тебя перспективы, коровы ушли, свиньи ушли..колхозу точно @издец?
Шарик: -А я сам вчера слышал как хозяин хозяйке говорил "Если так дальше дела пойдут я у Шарика @УЙ сосать буду"
еще анекдот!