В Манчестер сыгран матч второго тура Лиги чемпионов в группе С. Чемпион Англии Манчестер Сити с результатом 2:0 обыграл сильнейший клуб Хорватии – загребское Динамо.

В Манчестер сыгран матч второго тура Лиги чемпионов в группе С. Чемпион Англии "Манчестер Сити" с результатом 2:0 обыграл сильнейший клуб Хорватии – загребское "Динамо".Чемпионы Хорватии достойно держались против команды Хосепа Гвардиолы. Только на 66 минуте "горожане" смогли справиться с обороной гостей. Рахим Стерлинг оказался самым расторопным в штрафной "Динамо" 1:0. Закрепил победу "Сити" Фил Фоден. Сразу после своего появления на поле юный полузащитник отправил второй мяч в ворота Доминка Ливаковича."Манчестер Сити" выиграл 2:0, набрал 6 очков и лидирует в группе С. По три очка у "Динамо" и "Шахтера". "Аталанта" пока очков не набирала.