Двумя матчами в Мадриде и Бергамо начался второй тур группового этапа Лиги чемпионов. Мадридский Реал сыграл вничью с бельгийским Блюгге 2:2, уступая по ходу встречи 0:2. Донецкий Шахтер в конце встречи забил победный мяч в ворота итальянской Аталанты – 2:1.

Двумя матчами в Мадриде и Бергамо начался второй тур группового этапа Лиги чемпионов. Мадридский "Реал" сыграл вничью с бельгийским "Блюгге" 2:2, уступая по ходу встречи 0:2. Донецкий "Шахтер" в конце встречи забил победный мяч в ворота итальянской "Аталанты" – 2:1.В Мадриде встречались команды группы А – "Реал" и "Брюгге". Гости сумели в первом тайме забить два мяча. Оба раза отличился Эммануэдь Бонавентюра. В первом случае нигериец опередил защитников "королевского клуба", во втором воспользовался ошибкой вратаря мадридцев Тибо Куртуа. На второй тайм Куртуа не вышел, место в воротах "Реала" занял Альфонс Ареоля.Второй тайм прошел при полном преимуществе хозяев. На 56 минуте Серхио Рамос отправил первый мяч в ворота гостей. Арбитр, просмотрев видеоповтор, засчитал гол. В конце встречи гости остались в меньшинстве после удаления Ханса Ванакена. На 85 минуте Каземиро после навеса Тони Крооса отправил второй мяч в ворота Симона Миньоле. Ничья 2:2. Лидируе в группе "ПСЖ" с тремя очками. "Брюгге" после двух туров имеет два очка. В активе "Реала" всего одно очко. Столько же у "Галатасарая", который сыграл на матч меньше, чем мадридцы.В группе С "Аталанта" принимала "Шахтер". Хозяева вышли вперед на 25 минуте после Дувана Сапаты. Но еще в первом тайме гости отыгрались после удара Мораэса. Ничейный счет держался вплоть до конца первого тайма. Но на пятой добавленной минуте нападающий "Шахтера" Тайсон после передачзагребское "Динамо" и "Шахтер" набрали по три очка. и Додо забил победный мяч в ворота хозяев. Сразу три команды – "Манчестер Сити", "Аталанта" обе встречи проиграла.