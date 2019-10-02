В Москве пройдет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между командами группы D. Московский Локомотив сыграет с мадридским Атлетико. Стали известны стартовые составы команд.

В Москве пройдет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между командами группы D. Московский "Локомотив" сыграет с мадридским "Атлетико". Стали известны стартовые составы команд.У "Локомотива" с первых минут сыграют следующие футболисты: Гильерме, Владислав Игнатьев, Ведран Чорлука, Мурильо, Бенедикт Хеведес, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Рифат Жемалетдинов, Жоао Мариу, Мацей Рыбус, Федор Смолов. "Атлетико" выйдет на поле в следующем составе Ян Облак, Хосе Мария Хименес, Сантьяго Ариас, Томас Парти, Коке, Жоао Феликс, Сауль Ньигес, Альваро Мората, Ренан Лоди, Фелипе, Диего Коста.В первом туре "Локомотив" в гостях обыграл немецкий "Байер" 2:1. "Атлетико" дома сыграл вничью с итальянским "Ювентусом" 2:2.