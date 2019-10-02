Верховной раде Украины следует ввести особый статус Донбасса в украинское законодательство. Такое заявление сделал во вторник, 1 октября, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

Верховной раде Украины следует ввести особый статус Донбасса в украинское законодательство. Такое заявление сделал во вторник, 1 октября, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.На заседании во вторник контактная группа в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", а также механизм введения особого статуса Донбасса.Как пояснил Мирошник, до закрепления особого статуса в конституции Украины "формула Штайнмайера" фиксирует целый набор обязательств Украины, в том числе предоставление особого статуса и принятие специального законодательства для республик. Как только перечень законодательных актов будет принят, особый статус и все, связанное с ним, будет соответствовать конституции и законодательству Украины.Как отметил Родион Мирошник, подписание "формулы Штайнмайера" стало первым решением по политическому урегулированию конфликта, которое было подписано сторонами конфликта в Донбассе с момента прихода Владимира Зеленского к власти.По словам Мирошника, формула – лишь дополнение к комплексу мер, утверждающее механизм вступления в силу "особого статуса". "Формула Штайнмайера" – рамочное и компромиссное решение, которое предстоит наполнить содержанием", — цитирует слова представителя ЛНР РИА Новости. Оно будет обсуждаться и согласовываться с представителями ДНР и ЛНР в минском формате.