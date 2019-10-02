Знаменитость показала своим подписчикам в соцсети дочь известного украинского дизайнера Лилии Литковской. Девочку в подписи к фото Светлана Лобода назвала маленьким Буддой.

Знаменитостьпоказала своим подписчикам в соцсети дочь известного украинского дизайнераЛилии Литковской. Девочку в подписи к фото Светлана Лобода назвала "маленькимБуддой"."Какое приятное знакомство", – написала певица.В кадре умиротворенная звезда трепетно прижимает малышку к груди. Фолловеры несразу поняли, что за прелесть на руках у артистки. "Что за ребетенок?", (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) -поинтересовалась одна из поклонниц Светланы Лободы.Всех без исключения умилил снимок певицы. "Мадоннас младенцем!", "Как красиво!", "Какое милое фото", "Лапочки какие!", "Боже мой,рай", – умилились пользователи соцсети.Некоторые подписчики стали говорить Светлане Лободе, чтоей нужно родить мальчика.Один из фолловеров заметил, что этонеобходимо успеть сделать до 40 лет, да и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым, по слухам, у артистки роман, будет этому очень рад.36лет, она воспитывает двух дочерей: восьмилетнюю Евангелину Левандовскую иполуторагодовалую Тильду. Кто ее отец – доподлинно не известно, но многие предполагают,что это Линдеманн.Напомним,ранее винтервью Ксении Собчак признавалась, что испытывает к немецкому музыканту чувства. Однако рассказыватьо них певица отказалась, заявив, что не имеет права из-за некоего контракта.