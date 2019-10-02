Знаменитость
показала своим подписчикам в соцсети дочь известного украинского дизайнера
Лилии Литковской. Девочку в подписи к фото Светлана Лобода назвала маленьким
Буддой.
Знаменитость
показала своим подписчикам в соцсети дочь известного украинского дизайнера
Лилии Литковской. Девочку в подписи к фото Светлана Лобода назвала "маленьким
Буддой".
"Какое приятное знакомство", – написала певица.
В кадре умиротворенная звезда трепетно прижимает малышку к груди. Фолловеры не
сразу поняли, что за прелесть на руках у артистки. "Что за ребетенок?", (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) -
поинтересовалась одна из поклонниц Светланы Лободы.
Всех без исключения умилил снимок певицы. "Мадонна
с младенцем!", "Как красиво!", "Какое милое фото", "Лапочки какие!", "Боже мой,
рай", – умилились пользователи соцсети.
Некоторые подписчики стали говорить Светлане Лободе, что
ей нужно родить мальчика.
Один из фолловеров заметил, что это
необходимо успеть сделать до 40 лет, да и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым, по слухам, у артистки роман, будет этому очень рад.
36
лет, она воспитывает двух дочерей: восьмилетнюю Евангелину Левандовскую и
полуторагодовалую Тильду. Кто ее отец – доподлинно не известно, но многие предполагают,
что это Линдеманн.
Напомним,
ранее в
интервью Ксении Собчак признавалась, что испытывает к немецкому музыканту чувства. Однако рассказывать
о них певица отказалась, заявив, что не имеет права из-за некоего контракта.