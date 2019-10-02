Футболисты московского Локомотива потерпели поражение в матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА от мадридского Атлетико. Встреча завершилась с минимальным счетом 2:3 в пользу матрасников из Мадрида.

Футболисты московского "Локомотива" потерпели поражение в матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА от мадридского "Атлетико". Встреча, проходившая на стадионе "Сапсан-Арена", завершилась с минимальным счетом 2:3 в пользу "матрасников" из Мадрида.Юные "железнодорожники" выдали драматический матч: проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2, они в концовке в течение одной минуты смогли два ответных гола. Однако в дополнительное время "Локо" пропустил третий мяч и проиграл. У москвичей забивали Основ и Хлынов, у испанцев дубль в активе Рикельме, еще один мяч забил Тегуйя."Локомотив" по итогам двух матчей имеет в своем активе один балл и занимает третье место. "Атлетико" набрал три балла и располагается на второй строчке. Лидером группы является "Ювентус" (6 очков), замыкает таблицу "Байер" (1 балл).