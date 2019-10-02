В Москве простились с Марком Захаровым, выдающимся режиссером, сценаристом, создателем уникальной вселенной театра Ленком. Именно он собрал неповторимый ансамбль звезд, научив их чувствовать себя частью общего легендарного хора. Сегодняшняя церемония прощания с автором Обыкновенного чуда, Того самого Мюнгхаузена и других культовых фильмов и спектаклей растянулась на три часа.

В Москве простились с Марком Захаровым, выдающимся режиссером, сценаристом, создателем уникальной вселенной театра "Ленком". Именно он собрал неповторимый ансамбль звезд — Караченцова, Абдулова, Янковского, Леонова, научив их чувствовать себя частью общего легендарного хора. Сегодняшняя церемония прощания с автором "Обыкновенного чуда", "Того самого Мюнгхаузена" и других культовых фильмов и спектаклей растянулась на три часа — людская очередь из пришедших отдать дань памяти Марку Анатольевичу была невероятно длинной — она как бы оттягивала это прощание.Прощались негромко, светло — Марк Захаров любил, когда в театре "одна тишина сменяется другой", но сегодня в "Ленкоме" стало слишком тихо."Это как выстрел навзничь, такая потеря, в которую поверить и сейчас трудно. Марк Анатольевич был сердцем этого театра", — поделилась народная артистка СССР Инна Чурикова."Марк Анатольевич дал пример невероятного человеческого достоинства", — рассказал актер Антон Шагин."Будем стараться, чтобы его детище, театр "Ленком", продолжал существовать во имя Марка Захарова", — сообщил народный артист России Александр Лазарев.Вечером 1 октября "Ленком" спектакль отменил, хотя такого решения худрук не одобрил бы, но осиротевшему театру нужны время и силы, больше всего, конечно, дочери мастера Александре Захаровой, Шуре, как называл ее Марк Анатольевич."Мы в таком состоянии, что даже не понятно, как дальше жить", — поделился народный артист России Сергей Степанченко."Туда нельзя взять ни звания, ни награды, ни таблички на домах, ни здание театра, даже спектакли взять нельзя. Но можно взять то добро, радость любовь, свет, которые ты оставил в этом мире", — рассказал народный артист России Дмитрий Певцов."Как человек, зная горькую правду о природе человека, мог делать такие вдохновляющие, жизнеутверждающие, крылатые финалы в своих спектаклях?", — задался риторическим вопросом актер, режиссер Игорь Миркурбанов.За спектакли, которые Марк Анатольевич ставил в "Ленкоме" с 73-го года, за волшебный мир кино, за веру в обыкновенное чудо, во вторник, 1 октября, Захарова благодарили и его зрители. Среди них и Наина Ельцина... И никто не скрывал слез — ведь история театра — это всегда история большой любви. Сегодня с любовью прощались."Марк Анатольевич останется в каждом из нас. Любой, кто видел хотя бы один его спектакль, фильм, знает, что чуточку он изменил его", — поделился народный артист России, режиссер Карен Шахназаров."Не то, что меняется театр или он теряет руководителя. Мы теряем огромную часть нашей культуры", — высказался народный артист России Сергей Гармаш."Он поменял интонацию. Он показал, что театр может быть другим", — заявил заслуженный артист России Игорь Золотовицкий."Он дружил с Мироновым и Ширвиндтом. Они были всегда как мальчишки, оставались юными", — рассказала народная артистка СССР Вера Васильева.Закадычный друг Александр Ширвиндт... Сколько легенд уже сложено про приключения их прекрасной компании. Сегодня в "Ленкоме", без преувеличения, весь театральный мир — Александр Калягин, Галина Волчек, Владимир Машков и уж точно все московские худруки."Это был театр Марка Захарова, он включал в себя Гришу Горина, Олега Шейнциса и всех его артистов. Это все был Марк Захаров", — прокомментировал генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин."Он был сентименталистом, он искренне хотел, чтобы люди, которые наполняют зал, смеялись и плакали, чтоб они получали свою порцию счастья, приходя в зал", — поделился театральный режиссер Константин Богомолов."Я на всю жизнь запомню один завет, который мне дал мастер. Когда я направлялся на сцену, перед каким-то выступлением Захаров сказал: "Помните, покороче". Я хочу сегодня обратиться к Марку Анатольевичу и сказать: "Слишком коротко", — рассказал народный артист РСФСР Геннадий Хазанов.Аплодисментами, по театральной традиции, Марка Захарова провожала родная Москва. На доме напротив театра этой ночью появился портрет мастера. А у "Ленкома" — море цветов. Белеет парусом трогательная записка: "Марк Анатольевич, спасибо!".