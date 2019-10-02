38-летняя герцогиня Сассекская оказалась в центре внимания общественности. Меган Маркл засветила нижнее белье на публике.

38-летняя герцогиня Сассекская оказалась в центре внимания общественности.Меган Маркл засветила нижнее белье на публике.Герцоги Сассекские встретилисьпосле недельной разлуки в Африке. 35-летний принц Гарри вернулся из Ботсваны, Анголы и Малави, где находился с рабочимвизитом. Вместе с супругой он появился в городке Тембиса.МеганМаркл и принц Гарри встретились с местными бизнесменами и молодежью, передает Cosmo.ru. Для выхода на публику герцогиня выбралабелое стильное платье, подкоторым заметили кружевную комбинацию.Принц Герри с женой обсудилис жителями Африки проблемы безработицы в регионе. Видно было, что Меган Маркл с супругомсоскучились друг по другу. Они держались за руки и обменивалисьсчастливыми улыбками.Отметим, ранее МеганМаркл продемонстрировала нижнее белье под черным полупрозрачным топом наофициальном мероприятии. Как писали "Дни.ру", недавно герцогиня Сассекская позавтракала в обществе южноафриканскихактивисток.часто вызывает недовольство монаршейсемьи своими смелыми, нехарактерными для королевского этикета нарядами.Елизавета II не раз высказывала свое неодобрение поведением супругивнука, но принц Гарри и сам не прочь иногда пойти против правил. Он смотрит накапризы сквозь пальцы.