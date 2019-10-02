38-летняя герцогиня Сассекская оказалась в центре внимания общественности.
Меган Маркл засветила нижнее белье на публике.
38-летняя герцогиня Сассекская оказалась в центре внимания общественности.
Меган Маркл засветила нижнее белье на публике.
Герцоги Сассекские встретились
после недельной разлуки в Африке. 35-летний принц Гарри вернулся из Ботсваны, Анголы и Малави, где находился с рабочим
визитом. Вместе с супругой он появился в городке Тембиса.
Меган
Маркл и принц Гарри встретились с местными бизнесменами и молодежью, передает Cosmo.ru. Для выхода на публику герцогиня выбрала
белое стильное платье, под
которым заметили кружевную комбинацию.
Принц Герри с женой обсудили
с жителями Африки проблемы безработицы в регионе. Видно было, что Меган Маркл с супругом
соскучились друг по другу. Они держались за руки и обменивались
счастливыми улыбками.
Отметим, ранее Меган
Маркл продемонстрировала нижнее белье под черным полупрозрачным топом на
официальном мероприятии. Как писали "Дни.ру", недавно герцогиня Сассекская позавтракала в обществе южноафриканских
активисток.
часто вызывает недовольство монаршей
семьи своими смелыми, нехарактерными для королевского этикета нарядами.
Елизавета II не раз высказывала свое неодобрение поведением супруги
внука, но принц Гарри и сам не прочь иногда пойти против правил. Он смотрит на
капризы сквозь пальцы.