Попытка избежать столкновения с легковушкой закончилась наездом на женщину-пешехода. Водитель маршрутки не справился с управлением и выскочил на тротуар. Момент аварии попал в объектив регистратора очевидца.

Регистратор очевидца запечатлел момент ДТП, произошедшего во вторник, 1 октября, на пересечении улиц Братиславской и Гагарина в Рязани.На записи видно, как легковой автомобиль попытался повернуть налево. В тот момент, когда он начал выезжать на полосу встречного движения, появилась маршрутка, водитель которой не заметил легковушку, "прятавшуюся" за троллейбусом.Маршрутка попыталась избежать столкновения, и ее водитель резко дернул рулем в сторону. В итоге он не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил женщину-пешехода.К счастью, удар пришелся по касательной. Как сообщают местные СМИ, 21-летняя пострадавшая отделалась сравнительно легкими травмами и была отпущена домой после оказания необходимой медицинской помощи.