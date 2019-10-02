После встречи с главами международных финансовых организаций канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о единогласном мнении, что мировая экономика находится в непростой ситуации. Она заявила, что существует повсеместный прогноз о замедлении.

После встречи с главами международных финансовых организаций канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о единогласном мнении, что мировая экономика находится в непростой ситуации.Она заявила, что существует повсеместный прогноз о замедлении, который связан, в частности, с торговым конфликтом между США и Китаем, а также выходом Великобритании из ЕС, передает РИА Новости.Между крупнейшими экономиками мира — США и Китаем — с 2018 года идет так называемая торговая война. Последний раунд торговых переговоров США и Китая прошел 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, а торговое противостояние только усугубилось.Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, очередной раунд торговых переговоров ожидается 10-11 октября.Что касается ситуации вокруг Brexit, то на данный момент она зашла в тупик. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение, а британский премьер Джонсон настаивает, что Соединенное королевство покинет ЕС в срок, то есть 31 октября, — с соглашением или без.