Скандал с задержанием актрисы Натальи Бочкаревой вышел на новый уровень. В историю втянули умершую певицу Юлию Началову – всплыла информация, что и ее ловили за рулем в неадекватном состоянии.

Скандал с задержанием актрисы Натальи Бочкаревой вышел на новый уровень. В историю втянулиумершую певицу Юлию Началову – всплыла информация, что и ее ловили за рулем в неадекватном состоянии.Припомнить грехи отечественных звезд решила блогер Лена Миро. По ее мнению, знаменитостям очень часто сходят с рук такие выходки. Иногда находятся даже те, кто оправдывает преступниц.В центре внимания оказалась актриса Наталья Бочкарева – ее поймали за рулем с наркотиками. Артистка все отрицает даже после того, как было опубликовано видео задержания. "Вот вы – лично вы – верите Бочкаревой? Я категорически не верю. И такое ее поведение меня категорически бесит", – пишет Миро.Блогер вспомнила и другие случаи. Она втянула в скандал умершую Юлию Началову. Миро напомнила, как ее поймали за рулем в неадекватном состоянии, тем самым буквально плюнув на репутацию известной певицы.Досталось и Михаилу Боярскому. Он оказался в центре скандала после того, как, по некоторым данным, бросил машину на полосе встречного движения.По словам Миро, все эти случаи указывают на вопиющую несправедливость. "От оборзевших тупых сосок, советских звезд, олигархов и их мажоров, утративших связь с реальностью и свято верящих в силу беззакония и коррупции в нашей стране, меня тошнит", – сокрушается она.Блогер уверена, что если молчать о таких ситуациях, то многие знаменитости так и продолжат плевать на закон. Миро добавила, что хочет справедливого наказания для звезд-правонарушителей.