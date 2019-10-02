В Мосгазе разъяснили причины распространения запаха в некоторых районах столицы в первой половине дня 2 октября. В компании сообщили, что это было связано с плановым технологическим сбросом газа из магистрального газопровода Серпухов — КРП 14 в рамках капитального ремонта.

В "Мосгазе" разъяснили причины распространения запаха в некоторых районах столицы в первой половине дня 2 октября.В компании сообщили, что это было связано с плановым технологическим сбросом газа из магистрального газопровода "Серпухов — КРП 14" в рамках капитального ремонта, который производит компания "Газпром трансгаз Москва".В "Мосгазе" также отметили, что согласно метеорологическим прогнозам, незначительный запах газа недолгое время может ощущаться в Восточном и Центральном административных округах Москвы, передает РИА Новости.Второго октября на пульт Центрального диспетчерского управления "Мосгаза" поступали обращения от жителей различных районов столицы о появлении запаха газа.В компании отметили, что все они "оперативно отрабатываются": на места выезжают специализированные подразделения "Мосгаза".Там также добавили, что ситуация находится под контролем и никакой угрозы для населения не представляет.