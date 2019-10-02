И понесет наказание по всей строгости закона – 8 лет колонии строгого режима

Следствием установлено, приглашенный на юбилей 58-летний житель г. Владимир, перебрал на торжестве с алкоголем. В соседней комнате, куда обвиняемый пошел отлежаться, он увидел 6-летнюю девочку и, находясь в состоянии сильного опьянения, совершил в отношении малолетней противоправные действия. Проведенная следствием экспертиза признала мужчину вменяемым, имеющим органическое расстройство личности на фоне алкогольной зависимости.Ближайшие 8 лет подсудимый проведет в колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет Владимирской области