Ураган Мортимер обрушился на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Ураган "Мортимер" обрушился на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.Как передает РИА Новости, пользователи социальных сетей публикуют снимки последствий стихии. На кадрах виден поваленный светофор на пересечении Гражданского и Луначарского проспектов, выпавший град, а также упавшие из-за сильного ветра деревья.Ранее "Мортимер" пронесся над Западной и Центральной Европой. В Германии его жертвой стал водитель автобуса, на которого рухнуло дерево.