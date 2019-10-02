Сегодня, 1 октября, часы установили для работы в тестовом режиме.

Актив городского Совета ветеранов предложил восстановить часы над аркой дома № 90а по ул. Б. Московская.Сегодня, 1 октября, специалисты управления ЖКХ произвели пробную установку новых часов и тестирование их работы. Часы диаметром 0,8 м имеют белый циферблат с черными арабскими цифрами. Часы отечественного производства (г. Санкт-Петербург) оснащены подсветкой и самонастраивающимся механизмом, работающим через GPS-навигатор. Они рассчитаны на работу в температурном режиме от минус 30С до плюс 50С.Часы размещены под аркой дома, за которым начинаются Богословский переулок и лестница, ведущая к Вокзальной площади.3 октября, в 12 часов, на площадке у дома 90-а по ул. Большая Московская пройдет церемония открытия новых часов, сообщают в администрации города