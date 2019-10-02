Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой обнаружили рак мозга, потеряла доверие россиян. Скандал с ее лечением назвали хорошей инсценировкой.

Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой обнаружили рак мозга, потеряла доверие россиян. Скандал с ее лечением назвали хорошей инсценировкой.Россияне очень осторожно относятся к информации о внезапных болезнях звезд после случая с отравлением Бари Алибасова. Подозрительным некоторым сразу показался и случай с Заворотнюк. Особенно настораживало то, что звезда "Моей прекрасной няни" обещала дать интервью, где хотела в подробностях рассказать о своем здоровье.Беседа с журналистами была запланирована на сентябрь 2019 года, но, судя по всему, так и не состоялась. Официальный представитель актрисы Стас Христов заявил, что интервью обязательно будет записано, но точную дату назвать не решился. Похоже, для некоторых это стало последней каплей.Народ набросился с критикой и на Христова, и на Заворотнюк. "Нагло врет этот "помощник", – твердо заявляет пользователь. "Не крест животворящий, а деньги творят чудеса, то умирала, дали денег – уже интервью давать будет очередное, разводилово за деньги налогоплательщиков на телевидении" – сокрушается другой."На глазах воскресает в ожидании интервью за три миллиончика. Так что в очередной раз развели народ. Хорошая инсценировка", – отвесил Заворотнюк смачную оплеуху третий.Напомним, что , по предварительным данным, обнаружили около года назад. Она проходила лечение за границей, но врачам не удалось добиться ремиссии. Актрису перевезли в московскую клинику.Точной информации о состоянии больной раком Заворотнюк нет: родные отказываются комментировать ситуацию. Предположительно, звезде "Моей прекрасной няни" провели две операции.