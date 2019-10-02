29 сентября в Сан-Паулу состоялась церемония награждения конкурса красоты Мисс Бумбум-2019. В этом году он впервые стал международным, в нем приняли участие представительницы разных стран.

29 сентября в Сан-Паулу состоялась церемония награждения конкурса красоты "Мисс Бумбум-2019". В этом году он впервые стал международным, в нем приняли участие представительницы разных стран.Почетное первое место и всепоглощающую любовь публики завоевала бразильская фитнес-модель Сьюзи Кортес. За победу ей вручили приз в виде денежного вознаграждения на сумму – 50 000 бразильских реалов. Это около 784 000 рублей. К слову, на церемонии финалистка предстала в крошечном бикини и в кожаных ботфортах с изображением флага Бразилии.Сьюзи не в первый раз забирает золото на этом конкурсе красоты. Впервые она выиграла заветный титул еще в 2015 году. Также она знакома многим поклонникам спорта, так как в 2014 году на чемпионате мира по футболу в Бразилии Кортес представляла свою команду.Серебро досталось Райане Лауре Сузе из Франции. Она –квалифицированный врач. Конкурсантка работает в больнице и помогает людям.А закрыла тройку финалистовпредставлявшая Великобританию Джессика Лопес, Как оказалось, девушка родом из Бразилии. Но всю сознательную жизнь прожила в Великобритании.Отметим, условия конкурса очень строги. Участвовать могут только девушки, которые не пользовались услугами пластических хирургов для изменения размеров или вида ягодиц. А в прошлом году конкурсантки даже сфотографировались с рентгеновскими снимками своих ягодиц. Таким образом они доказывали отсутствие имплантов.