Таяние многолетней мерзлоты на территории России может привести к разрушению некоторых объектов инфраструктуры и масштабным выбросам дополнительных парниковых газов в атмосферу

В конце сентября был опубликован доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) "Океан и криосфера в меняющемся климате", одним из авторов которого является Екайкин. Авторы доклада предполагают, что к 2100 году многолетняя мерзлота может в среднем оттаять на три-четыре метра. Более 50 процентов территории России находится в зоне криосферы — многолетняя мерзлота, ледники, снежный покров и морской лед."В районах, где в России многолетняя мерзлота, населения довольно мало (около четырех процентов от всего населения Российской Федерации), однако там обширная инфраструктура. Обычные подходы к ее строительству подразумевают постановку фундамента на глубину протаивания. С таким расчетом и строились все трубопроводы и объекты инфраструктуры, а сейчас эта глубина начнет меняться и фундамент окажется не на твердой поверхности. Нефть у нас в Западной Сибири, на Ямале, в тех районах", — пояснил ученый."Другая проблема — влияние вечной мерзлоты на климат. В ней содержится много углекислого газа и метана, но никто не знает точно, какая это величина: оценки очень разнятся. Согласно данным, приведенным в докладе, от 1,46 до 1,6 тысячи гигатонн органического углерода заключено в многолетней мерзлоте, что в два раза больше, чем содержание СО2 в атмосфере сегодня", — сказал Екайкин.Ученый пояснил, что оценки в докладе делятся на "высокую степень достоверности", "среднюю" и "низкую". В отношении подсчетов содержания СО2 достоверность средняя."Ученые отмечают, что десятки-сотни гигатонн метана и СО2 попадут в атмосферу из мерзлоты из-за потепления к 2100 году. Больше газов, больше парниковый эффект, больше потепление, сильнее тает мерзлота, становится еще теплее — такой каскадный эффект получается", — сказал Екайкин.Он также добавил, что таяние мерзлоты — процесс понятный, поэтому нужны срочные меры, чтобы мерзлота таяла не с такой скоростью. В отличие от других процессов, которые затормозить нельзя, таяние мерзлоты остановить можно, отметил собеседник агентства.