Долгое время ученые придерживались мнения, что красное мясо повышает риск заболевания раком и диабетом. Но их домыслы оказались ошибочными.

Долгое время ученые придерживались мнения, что красное мясо повышает риск заболевания раком и диабетом. Но их домыслы оказались ошибочными.Канадские ученые доказали, что никакой прямой взаимосвязи между потреблением данного продукта и развитием онкологических заболеваний нет. Они пришли к такому выводу благодаря результатам пяти исследований.Специалисты проанализировали результаты 12 рандомизированных контролируемых испытаний. В каждом из них принимали участие около 54 тысяч человек. По результатам стало понятно, что наносимый мясом вред слишком незначителен, чтобы провоцировать серьезные болезни.По данным , другие исследования были нацелены на выявление связи между сокращением употребления мяса и улучшением состояния здоровья.В них приняли участие уже более миллиона добровольцев. Однако и тут никакой связи не обнаружилось, сообщает ."Все пять обзоров показали, что если речь идет об умеренном потреблении красного мяса, а это около трех порций в неделю, то оно практически отрицательно не влияет на здоровье человека", – заявили эксперты.Тем временем, Всемирный фонд исследований рака не согласен с данным заявлением. Их исследования показали, чторегулярное употребление переработанного и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.