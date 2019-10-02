Долгое время ученые придерживались мнения, что красное мясо повышает риск заболевания раком и диабетом. Но их домыслы оказались ошибочными.
Долгое время ученые придерживались мнения, что красное мясо повышает риск заболевания раком и диабетом. Но их домыслы оказались ошибочными.
Канадские ученые доказали, что никакой прямой взаимосвязи между потреблением данного продукта и развитием онкологических заболеваний нет. Они пришли к такому выводу благодаря результатам пяти исследований.
Специалисты проанализировали результаты 12 рандомизированных контролируемых испытаний. В каждом из них принимали участие около 54 тысяч человек. По результатам стало понятно, что наносимый мясом вред слишком незначителен, чтобы провоцировать серьезные болезни.
По данным , другие исследования были нацелены на выявление связи между сокращением употребления мяса и улучшением состояния здоровья.
В них приняли участие уже более миллиона добровольцев. Однако и тут никакой связи не обнаружилось, сообщает .
"Все пять обзоров показали, что если речь идет об умеренном потреблении красного мяса, а это около трех порций в неделю, то оно практически отрицательно не влияет на здоровье человека", – заявили эксперты.
Тем временем, Всемирный фонд исследований рака не согласен с данным заявлением. Их исследования показали, что
регулярное употребление переработанного и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.