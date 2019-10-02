Летний трансферный рынок давно закрыт, но вокруг Неймара, который все лето собирался покинуть французский Пари Сен-Жермен, продолжают плодиться слухи. Сам бразилец клянется, что готов играть за ПСЖ и даже забивает голы, но руководство клуба явно не верит в форварда.

Летний трансферный рынок давно закрыт, но вокруг Неймара, который все лето собирался покинуть французский "Пари Сен-Жермен", продолжают плодиться слухи. Сам бразилец клянется, что готов играть за "ПСЖ" и даже забивает голы, но руководство клуба явно не верит в форварда.По сведениям ряда авторитетных инсайдеров, которых цитирует испанское издание Marca, спортивный директор "ПСЖ" и, между прочим, соотечественник Неймара Леонардо готов выставить нападающего на трансферный рынок 1 января. Официально информация не подтверждена, но "дыма без огня не бывает".Во-первых, в Париже не оценили стремления самого бразильца уйти. При этом среди возможных его новых работодателей называлась не только "Барселона", из которой Неймар два года назад проследовал в Париж за рекордные 222 млн евро, но и мадридский "Реал", и итальянский "Ювентус".Фанаты "ПСЖ" откровенно гнобят бразильскую звезду за все ее летние эскапады, освистывая футболиста даже тогда, когда его голы приносят чемпионам Франции победы. При этом Неймар старается не возбуждать болельщиков, а в интервью говорит, что готов отработать контракт с клубом.Тем не менее, и арабские владельцы "ПСЖ", и его тренерский штаб, кажется, готов расстаться с бразильской звездой. Этому, кстати, может поспособствовать и то, что за время игры за парижский клуб Неймар успел дважды травмироваться и при этом не играл из-за повреждений более полугода. Некоторые эксперты считают, что игрок с возрастом может еще в большей степени подтвердить свою "хрустальность", то есть приверженность к травмам. А подобные футболисты не сильно интересуют серьезных работодателей.