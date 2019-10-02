Новая спецоперация российских пограничников в Японском море: за последние два дня в исключительной экономической зоне России задержали еще 87 браконьеров. Все они граждане КНДР. У нарушителей нашли запрещённые орудия лова и более четырех тысяч незаконно добытых кальмаров. Звучит как дежавю.

Новая спецоперация российских пограничников в Японском море: за последние два дня в исключительной экономической зоне России задержали еще 87 браконьеров. Все они граждане КНДР. У нарушителей нашли запрещённые орудия лова и более четырех тысяч незаконно добытых кальмаров. Звучит как дежавю. Но это еще не все новости от пограничников Дальнего Востока: помимо задержания нарушителей ими были спасены с тонущих суденышек 174 человека в нейтральных водах. Это тоже северокорейцы.У блюстителей морских границ выпали насыщенные два дня работы.- Подошли к маломерному плавсредству, предположительно, КНДР. Бортовой номер 593-63-368.Даже густой туман не помог северокорейским браконьерам уйти от российский пограничников. Они задержали очередную лодку с командой злоумышленников. Промысел рыбаки затеяли в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море.10 членов экипажа смогли практически под завязку забить трюмы судна кальмаром. Здесь же лед, чтобы улов не испортился, и даже пакеты — в них продукция могла поступить в магазины КНДР. Улов такой серьезный, что не вместился в специальные отсеки и лежит в мешках прямо вдоль бортов. На корме — орудие лова: сети глиссерные, установочные, верхние и нижние подборы.В капитанской рубке рация. Она, вероятно, специально отключена, чтобы нельзя было связаться с экипажем, и GPS навигатор – уже рабочий, чтобы не заблудиться не на своей территории.Лодка лишь одна среди задержанных пограничниками за последние несколько дней. С 28 по 30 сентября оперативники задержали 87 северокорейских рыбаков с 11 судов."Обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова, а также более четырех тысяч особей незаконно добытого кальмара. Нарушители доставлены в порт Посьет для дальнейшего разбирательства и принятия процессуальных решений. В то же время с 26 терпящих бедствие маломерных судов спасены 174 северокорейских моряка, пострадавших нет. Граждане КНДР в ближайшее время будут переданы на родину", — отметила официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Альбина Проскуренко.Все чаще в воды Приморского края заплывают непрошеные гости. Обычно массовое нашествие происходит под предлогом укрытия от непогоды во время тайфунов. Например, во время последнего в Приморье спрятались около полутысячи шхун. При этом иностранные рыбаки не тратили время зря, а занимались незаконным ловом.Но не всегда браконьеры – тихие ловцы. Есть и те, кто готов оказать сопротивление при задержании. В середине сентября экипаж двух северокорейских шхун открыл огонь по российским пограничникам. Один из них погиб. За это им грозит реальный тюремный срок.