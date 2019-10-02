За годы независимости Украина превратилась из промышленно развитой страны в тяжелое наследие, заявил президент России Владимир Путин. Лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому будет непросто справиться с тем, что натворили его предшественники, подчеркнул российский лидер.

За годы независимости Украина превратилась из промышленно развитой страны в "тяжелое наследие", заявил президент России Владимир Путин. Лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому будет непросто справиться с тем, что натворили его предшественники, подчеркнул российский лидер.Перед Зеленским стоят большие вызовы, страна оказалась в тяжелейшем состоянии, сказал Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя". Из-за утраты российского рынка уровень ВВП рухнул, оценил ситуацию глава государства.За время независимости когда-то высокоразвитая республика растеряла промышленный потенциал, некоторые производства перестали существовать, посетовал Путин. Он подчеркнул, что расцвет страны пришелся на время, когда она была вместе с Россией в составе Советского союза.По словам президента, за время независимости было уничтожено судо– и авиастроение, производство ракетной техники. "Я даже не знаю, что там уже осталось", – отметил Путин.Ситуацию в соседней стране президент назвал "тяжелым наследием". предстоит с этим что-то делать, но прежде всего он обязан решить, какими будут отношения Украины и Донбасса, добавил глава государства.Накануне представители Киева на переговорах в Минске согласовали так называемую . Документ состоит из нескольких пунктов и предусматривает предоставление особого статуса Донбассу после проведения там местных выборов, легитимность которых признает ОБСЕ.