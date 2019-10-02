Министерство иностранных дел Франции поприветствовало прогресс, достигнутый на встрече контактной группы по Донбассу в Минске во вторник, 1 октября. Кроме того, в ведомстве сообщили, где состоится встреча в нормандском формате.

Министерство иностранных дел Франции поприветствовало прогресс, достигнутый на встрече контактной группы по Донбассу в Минске во вторник, 1 октября. Кроме того, в ведомстве сообщили, где состоится встреча в "нормандском формате".Представитель французского МИД заявил, что достигнутому прогрессу способствовали интенсивные переговоры, которые провели в последние недели в рамках так называемого "нормандского формата" между Германией, Францией, Россией и Украиной. В ведомстве отметили, что в настоящее время уже сложились условия для проведения в Париже встречи глав государств и правительств в нормандском формате, которая поспособствует достижению прогресса на пути прочного урегулирования конфликта на Украине.Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала договоренности контактной группы по Донбассу. По ее словам, предпосылок для снятия санкций с России нет, но есть условия для саммита "нормандской четверки". Соответствующее заявление канцлер сделала в среду, 2 октября, в Берлине на совместной конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте.Меркель отметила, что прогресс есть, но необходимо сделать еще много шагов. Канцлер ФРГ подтвердила, что саммит пройдет в Париже, в настоящее время для него подбирается дата.В Германии приветствуют достижение договоренностей по "формуле Штайнмайера", поскольку считают это важным шагом к реализации Минских договоренностей.Формула была согласована во вторник, 1 октября, в Минске. Оппоненты президента Украины Владимира Зеленского, в свою очередь, потребовали от него и правительства разъяснений по поводу данного решения, а также содержания формулы.