На телестройке произошел очередной скандал. Звезды шоу Дом-2 Алена Рапунцель и ее мать Татьяна
Владимировна жутко повздорили.
На телестройке произошел очередной скандал. Звезды шоу "Дом-2" Алена Рапунцель и ее мать Татьяна
Владимировна жутко повздорили.
Родительница сестер
Рапунцель заметила, что ее младшая дочь выглядит иначе. Татьяне Владимировне
показалась, что Алена увеличила губы. Женщина пришла в ужас.
Мать высказала звезде шоу
"Дом-2" свое недовольство, отметив, что та себя изуродовала ненужными
процедурами. Мол, огромные губы-пельмени идут далеко не всем.
Между тем Алена уверяла
Татьяну Владимировну, что рот ее раздуло не в результате введения филлеров или
гиалуроновой кислоты, а из-за высыпаний герпеса. Жительница телестройки заявила, что сильно
простудилась накануне.
Не совладав с эмоциями, звезда
шоу "Дом-2" принялась кричать на мать. Татьяна Владимировна тоже повысила
голос. В итоге женщины в пух и прах разругались.
Ссора Алены Рапунцель и Татьяны
Владимировны попала в эфир шоу. Зрители телестройки встали на сторону
родительницы.
"Нос картошкой, губы
лошади, обезьяна для своего алкаша подходит (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"Нос тоже потому что перегородка была *****😄 и сиськи тоже, и губы. Только вот зубы
пропустила) от того, что они ****** очень много тянется проблем. С головой
видимо тоже 😹", "Поехать отдохнуть. И оставить ее одну с ребенком
она мать, пусть воспитывает! А не по клубам ходит. Хоть на время пусть поймет!!!
А то на шею села уже!" – пишут поклонники шоу