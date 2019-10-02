На телестройке произошел очередной скандал. Звезды шоу Дом-2 Алена Рапунцель и ее мать Татьяна Владимировна жутко повздорили.

На телестройке произошел очередной скандал. Звезды шоу "Дом-2" Алена Рапунцель и ее мать ТатьянаВладимировна жутко повздорили.Родительница сестерРапунцель заметила, что ее младшая дочь выглядит иначе. Татьяне Владимировнепоказалась, что Алена увеличила губы. Женщина пришла в ужас.Мать высказала звезде шоу"Дом-2" свое недовольство, отметив, что та себя изуродовала ненужнымипроцедурами. Мол, огромные губы-пельмени идут далеко не всем.Между тем Алена уверялаТатьяну Владимировну, что рот ее раздуло не в результате введения филлеров илигиалуроновой кислоты, а из-за высыпаний герпеса. Жительница телестройки заявила, что сильнопростудилась накануне.Не совладав с эмоциями, звездашоу "Дом-2" принялась кричать на мать. Татьяна Владимировна тоже повысилаголос. В итоге женщины в пух и прах разругались.Ссора Алены Рапунцель и ТатьяныВладимировны попала в эфир шоу. Зрители телестройки встали на сторонуродительницы."Нос картошкой, губылошади, обезьяна для своего алкаша подходит (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Нос тоже потому что перегородка была *****😄 и сиськи тоже, и губы. Только вот зубыпропустила) от того, что они ****** очень много тянется проблем. С головойвидимо тоже 😹", "Поехать отдохнуть. И оставить ее одну с ребенкомона мать, пусть воспитывает! А не по клубам ходит. Хоть на время пусть поймет!!!А то на шею села уже!" – пишут поклонники шоу