Дизель-электрическая подводная лодка Петропавловск-Камчатский начнет государственные испытания 02 октября. Первый этап тестирования будет проходить в Финском заливе. Помогает производителям Балтийский флот.

Дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" начнет государственные испытания 02 октября. Первый этап тестирования будет проходить в Финском заливе. Помогает производителям Балтийский флот, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи"."Петропавловск-Камчатский" – подводная лодка проекта 636.3. Ее построили специально для Тихоокеанского флота России. Контракт на производство был подписан в 2016 году, а заложили субмарину в 2017 году.Основная отличительная особенность подлодок этого типа: они настолько тихие, что звук работы их двигателей и других систем можно спутать с шумом океана. При этом сама субмарина способна засечь корабль противника на расстоянии, которое в 3-4 раза превышает то, на котором она сама станет заметна.Длина субмарин проекта 636.3 – почти 74 метра, предельная глубина погружения – 300 метров, максимальная скорость под водой – 18 узлов, или где-то 33 километров в час, экипаж – 52 человека. Основное вооружение – ракетный комплекс "Калибр".